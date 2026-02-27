Gasparilla International Film Festival Brings Tampa Bay's Largest Celebration of Independent Film March 3-8

Tampa Bay's largest celebration of independent film returns as the Gasparilla International Film Festival runs March 3-8 at multiple iconic Tampa venues.
Kevin Ambler, Board of Directors member of the Gasparilla International Film Festival, and local filmmaker Camero Brumbelow, whose film "MALA" will have its world premiere screening at the festival, join us to discuss this year's event.
For more information about the Gasparilla International Film Festival, including screening schedules and ticket information, visit GasparillaFilmFestival.com.