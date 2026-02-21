PHOTOS: 2026 Gasparilla Distance Classic Day 1
Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS Photo by: WFTS