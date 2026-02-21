Local National Weather Sports Traffic Watch Now
23  WX Alerts
News

PHOTOS: 2026 Gasparilla Distance Classic Day 1

Image (26).jpg Photo by: WFTS Image (28).jpg Photo by: WFTS Image (29).jpg Photo by: WFTS Image (25).jpg Photo by: WFTS Image (27).jpg Photo by: WFTS Image (24).jpg Photo by: WFTS Image (22).jpg Photo by: WFTS Image (21).jpg Photo by: WFTS Image (23).jpg Photo by: WFTS Image (20).jpg Photo by: WFTS Image (19).jpg Photo by: WFTS Image (17).jpg Photo by: WFTS Image (18).jpg Photo by: WFTS Image (16).jpg Photo by: WFTS Image (15).jpg Photo by: WFTS Image (14).jpg Photo by: WFTS Image (13).jpg Photo by: WFTS Image (12).jpg Photo by: WFTS Image (11).jpg Photo by: WFTS Image (10).jpg Photo by: WFTS Image (9).jpg Photo by: WFTS Image (8).jpg Photo by: WFTS Image (7).jpg Photo by: WFTS IMG_0011.jpg Photo by: WFTS IMG_0009.jpg Photo by: WFTS IMG_0001.jpg Photo by: WFTS IMG_0004.jpg Photo by: WFTS IMG_0012.jpg Photo by: WFTS IMG_0010.jpg Photo by: WFTS IMG_0015.jpg Photo by: WFTS IMG_0008.jpg Photo by: WFTS IMG_0017.jpg Photo by: WFTS Image (31).jpg Photo by: WFTS Image (30).jpg Photo by: WFTS

PHOTOS: 2026 Gasparilla Distance Classic Day 1

close-gallery
  • Image (26).jpg
  • Image (28).jpg
  • Image (29).jpg
  • Image (25).jpg
  • Image (27).jpg
  • Image (24).jpg
  • Image (22).jpg
  • Image (21).jpg
  • Image (23).jpg
  • Image (20).jpg
  • Image (19).jpg
  • Image (17).jpg
  • Image (18).jpg
  • Image (16).jpg
  • Image (15).jpg
  • Image (14).jpg
  • Image (13).jpg
  • Image (12).jpg
  • Image (11).jpg
  • Image (10).jpg
  • Image (9).jpg
  • Image (8).jpg
  • Image (7).jpg
  • IMG_0011.jpg
  • IMG_0009.jpg
  • IMG_0001.jpg
  • IMG_0004.jpg
  • IMG_0012.jpg
  • IMG_0010.jpg
  • IMG_0015.jpg
  • IMG_0008.jpg
  • IMG_0017.jpg
  • Image (31).jpg
  • Image (30).jpg

Share

WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
WFTS
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next