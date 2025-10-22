Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Tampa Bay's Morning Blend

What Happens After GLP1? Navigating Healthy Weight Management Without Medication

With millions of Americans using weight loss medications like Ozempic, there's now a growing conversation around what happens when you stop taking them - from weight regain to muscle loss and hormonal shifts.
Tonum Health | Morning Blend
Weight loss drugs have helped millions, but what happens when you stop? Weight can return, muscle drops, and energy crashes. New research from Tonum Health and Duke University shows how to maintain metabolism naturally.

We're discussing in more detail is Shawn Wells, Biochemist & Clinical Dietitian, member of Tonum Health’s Scientific Advisory Board.

For more information, visit Tonum.com.

