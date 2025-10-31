Roads blocked on I-75 in Tampa after crash with injuries: FHP

TAMPA, Fla. — Florida Highway Patrol (FHP) said a vehicle crash with injuries caused a roadblock on I-75 in Tampa.
FHP said the crash closed two right lanes on I-75 South before I-4.
Tampa Bay 28 has reached out to FHP for more details.
This is a developing story. Tampa Bay 28 will provide more details as they become available.
Tampa Bay locals stranded as Hurricane Melissa ravages Jamaica
Polk County woman on honeymoon and Tampa restaurant owner among those unable to evacuate as catastrophic hurricane makes landfall with 185 mph winds.
Locals stranded as Hurricane Melissa slams Jamaica