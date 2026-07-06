LIST: World Cup watch parties in Tampa Bay

The United States men’s national soccer team will take on Belgium in the Round of 16 tonight at 8 p.m.
Here's a list of watch parties happening across the Tampa Bay area for fans looking to catch the match.
Al Lang Stadium
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 230 1st St. SE, St. Petersburg
COST: $10
MacDinton’s Irish Pub
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 405 S. Howard Ave., Tampa
COST: Free
Top Shelf Sports Lounge
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 401 E. Jackson St., Tampa
COST: Free
Riveters in Tampa
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 2301 N. Dale Mabry Highway, Tampa
COST: Free
Mary Margaret’s Olde Irish Tavern in St. Petersburg
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 29 3rd St. N., St. Petersburg
COST: Free
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 2257 Ringling Blvd., Sarasota
COST: Free
This is a developing story. Tampa Bay 28 will provide more details as they become available.
Florida law now requires restaurants to disclose fees upfront
Starting July 1, Florida restaurants must disclose all fees — including service charges and credit card surcharges — before customers order.