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LIST: World Cup watch parties in Tampa Bay

APTOPIX Miami WCup Soccer Reaction
Rebecca Blackwell/AP Photo/Rebecca Blackwell
A U.S. soccer fan celebrates after the United States defeated Bosnia in their World Cup round of 32 soccer match, Wednesday, July 1, 2026, at an official fan fest in downtown Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
APTOPIX Miami WCup Soccer Reaction
APTOPIX Bosnia US WCup Soccer
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The United States men’s national soccer team will take on Belgium in the Round of 16 tonight at 8 p.m.

Here's a list of watch parties happening across the Tampa Bay area for fans looking to catch the match.

Al Lang Stadium
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 230 1st St. SE, St. Petersburg
COST: $10

MacDinton’s Irish Pub
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 405 S. Howard Ave., Tampa
COST: Free

Top Shelf Sports Lounge
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 401 E. Jackson St., Tampa
COST: Free

Riveters in Tampa
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 2301 N. Dale Mabry Highway, Tampa
COST: Free

Mary Margaret’s Olde Irish Tavern in St. Petersburg
WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 29 3rd St. N., St. Petersburg
COST: Free

Shamrock Pub in Sarasota

WHEN: Monday, July 6, 8 p.m.
WHERE: 2257 Ringling Blvd., Sarasota
COST: Free

This is a developing story. Tampa Bay 28 will provide more details as they become available.

Florida law now requires restaurants to disclose fees upfront

Starting July 1, Florida restaurants must disclose all fees — including service charges and credit card surcharges — before customers order.

Florida restaurants are now required to disclose added fees

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